Модные стикеры вместо украшений

Ведущий "Модного приговора" Александр Рогов сообщил, что трендовые украшения-наклейки заменят традиционные дорогие ювелирные изделия.

"Забудьте о дорогих украшениях, теперь их можно просто наклеить! Бренд Julie Kegels представил стикеры в виде колье, браслетов, колец и даже сережек. Эти украшения стали частью весенне-летней коллекции и сразу же завоевали популярность среди модной аудитории", - отметил Рогов.

Стилист добавил, что известные блогеры и бизнесвумен, такие, как Ольга Карпуть и Ксения Чилингарова, уже начали носить бумажные украшения вместо традиционных ювелирных изделий.