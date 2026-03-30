30 марта 2026 14:13

Развеян миф о противораковом эффекте аспирина

Регулярный прием низких доз аспирина не снижает долгосрочный риск развития рака у пожилых людей и может быть связан с более высокой смертностью от онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Oncology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании участвовали 19 114 человек из Австралии и США, преимущественно в возрасте 70 лет и старше. На момент начала исследования у них не было сердечно-сосудистых заболеваний, деменции или серьезных ограничений в повседневной активности.

В рамках клинического испытания одна группа ежедневно принимала 100 миллиграммов аспирина, другая - плацебо. После завершения активной фазы ученые продолжали наблюдение за участниками без приема препаратов.

За медианный период наблюдения 8,6 года исследователи не обнаружили различий в частоте развития рака между группами, независимо от стадии заболевания и наличия метастазов. Однако смертность от онкологических заболеваний оказалась на 15% выше среди тех, кто ранее принимал аспирин.

После окончания приема препарата этот эффект постепенно ослабевал, что указывает на отсутствие у аспирина долгосрочного защитного действия в отношении рака в пожилом возрасте.

Авторы отмечают, что полученные данные расходятся с результатами более ранних исследований, в которых снижение онкологических рисков наблюдалось у людей среднего возраста. По их мнению, начинать профилактический прием аспирина в пожилом возрасте с целью предотвращения рака нецелесообразно.

Специалисты подчеркивают, что вопросы профилактики онкологических заболеваний следует решать индивидуально и обсуждать с врачом, а не опираться на универсальные рекомендации.


