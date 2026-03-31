31 марта 2026

31 марта 2026 12:01

Определена идеальная для длительных отношений разница в возрасте

Идеальная разница в возрасте между партнерами составляет от нуля до трех лет, считает психолог и психотерапевт Элоиза Скиннер. О преимуществах отношений с ровесником она побеседовала с Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Согласно исследованиям, небольшая разница в возрасте, скорее всего, приведет к более длительным отношениям", - рассказала Скиннер. Она объяснила, что партнеры-ровесники находятся на схожих жизненных этапах и имеют похожее отношение к расходам, сбережениям и инвестициям.

Скиннер добавила, что в таких отношениях у людей больше шансов соответствовать друг другу по физическим возможностям и заниматься одинаковыми делами в выходные, разделять обязанности по уходу за детьми и даже иметь одинаковые цели в поездках. Специалистка сослалась на исследования, показывающие, что уровень удовлетворенности отношениями снижается с течением времени у пар со значительной разницей в возрасте.


