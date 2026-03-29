29 марта 2026 12:01

Мужчины и женщины рассказали о глупых секретах от партнеров

Женщины и мужчины рассказали о самых глупых, на их взгляд, тайнах, которые они хранят в тайне от партнеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, cвоими секретами они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина признался, что ему очень не нравилась лампа его новоиспеченной супруги. Когда та захотела принести ее в их общий дом, он решился на обман:

"Я пошутил, что у меня иррациональный страх перед лампами. Она восприняла шутку всерьез, и я не стал ее поправлять. Мы купили дом, и нужно добавить несколько ламп, чтобы сделать его светлее. Теперь она постепенно заново приучает меня к лампам, и я значительно продвинулся в преодолении "страха"".

Другого пользователя партнерша хотела порадовать чизкейком, когда тот восстанавливался после операции. Себе девушка заказывать чизкейк не стала, и партнер предложил ей взбитые сливки с поверхности чизкейка, сказав, что якобы не любит их.

"Она пришла в восторг и сказала: "О, это прекрасно. Потому что я обожаю взбитые сливки". Теперь мы женаты, и всякий раз, как я ем десерт со взбитыми сливками, она приходит в восторг, потому что я угощаю ее. Думаю, что отказ от взбитых сливок того стоит".

Еще одна пользовательница 20 лет хранит от мужа тайну о своей любимой собаке:

"В начале наших отношений мы разговорились о питомцах, и я рассказала о своей собаке, совершенно забыв, что ее не стало несколько лет назад. Потом я не хотела, чтобы он считал меня чудачкой, вспомнившей о кончине собаки через месяц. Прошло 20 лет, а я все еще нервничаю каждый раз, когда кто-то упоминает об этой собаке в присутствии мужа".


Просмотров: 169

