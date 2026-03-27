27 марта 2026 18:43

Врач развеяла миф об одном признаке влюбленности

Врач офтальмологического центра "Зрение" Веста Майорова развеяла популярный миф о том, как по одному признаку понять, что человек влюблен.

Как передает Day.Az, о нем доктор рассказала в разговоре с Lenta.ru.

По словам Майоровой, многие люди считают: если у человека расширяются зрачки, когда он смотрит на кого-то, это значит, что он влюблен. Врач уточнила, что иногда чувства действительно могут приводить к тому, что зрачок расширяется.

Однако такая же реакция может происходить и по множеству других причин - например, из-за волнения, сильного испуга, необходимости сфокусироваться, усталости, стресса или приема некоторых лекарств. Самой же частой причиной расширения зрачков доктор назвала изменение освещения. Она объяснила, что при ярком свете зрачок сужается, а в темноте расширяется.

"Поэтому расширенные зрачки сами по себе ничего не доказывают", - добавила Майорова.


