27 марта 2026 15:30

Эксперт по разводам указала на признаки разрушающегося брака

Психолог, эксперт по разводам Дженни Саттон перечислила неочевидные признаки разрушающегося брака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на сигналы о проблемах в отношениях она указала в беседе с Mirror.

Первый такой признак, по ее словам, - это то, что в браке с партнером человек ощущает себя более одиноким, чем наедине с собой. Также о серьезных проблемах в браке могут говорить желание провести время без партнера, тоска по старым увлечениям, ощущение напряжения в теле и сокращение социальных контактов.

Саттон добавила, что о том, что отношения разрушаются, также может свидетельствовать то, что человек не хочет говорить о своем партнере с другими людьми, а все споры с ним кажутся предсказуемыми.

Чтобы попытаться восстановить отношения, психолог посоветовала каждый день выделать 15 минут на то, чтобы обсуждать хорошее и плохое в отношениях. Она добавила, что поможет также совместный ужин со старыми или новыми друзьями. Кроме того, партнерам важно чаще трогать друг друга.


