Стало известно, как избавиться от ломкости ногтей

Грамотный уход и нутрицевтическая поддержка помогут справиться с ломкостью ногтевой пластины.

По их словам, важно полагаться не только на укрепляющие лаки, но и добавлять в рацион продукты, в которых содержатся белок и кальций. Кроме того, помочь могут специальные массажи.

"Я лично наблюдала, что лучшие результаты дают не лечебные лаки, а регулярный массаж зоны кутикулы с витаминными сыворотками. Это стимулирует кровообращение, подобно тому как фейсфитнес создает каркас под кожей. Чем активнее микроциркуляция в основании ногтя, тем больше питательных веществ дойдет до цели естественным путем", - сказала косметолог Елена Соловьева.

Помимо этого, важно избегать агрессивного очищения и механических повреждений ногтей.