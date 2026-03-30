30 марта 2026 13:42

Стало известно, как избавиться от ломкости ногтей

Грамотный уход и нутрицевтическая поддержка помогут справиться с ломкостью ногтевой пластины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, важно полагаться не только на укрепляющие лаки, но и добавлять в рацион продукты, в которых содержатся белок и кальций. Кроме того, помочь могут специальные массажи.

"Я лично наблюдала, что лучшие результаты дают не лечебные лаки, а регулярный массаж зоны кутикулы с витаминными сыворотками. Это стимулирует кровообращение, подобно тому как фейсфитнес создает каркас под кожей. Чем активнее микроциркуляция в основании ногтя, тем больше питательных веществ дойдет до цели естественным путем", - сказала косметолог Елена Соловьева.

Помимо этого, важно избегать агрессивного очищения и механических повреждений ногтей.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 466
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 684
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 843
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 056
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 749
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 913
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 370
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 543
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 860
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 956
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева