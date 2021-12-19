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Пирожное "Свеча"

Представляем вниманию читателей рецепт пирожного "Свеча", опубликованного одним из авторов сайта Поварёнок.ру:

"Новый год ассоциируется с чем-то волшебным и необычным. Поэтому решила приготовить песочное пирожное-трубочку, наполнить её нежным кремом с белым шоколадом и вишней. И оформить в виде свечи. И вот что у меня получилось.

Тесто
Масло сливочное - 60 г
Сахар - 50 г
Яйцо куриное - 1 шт
Мука пшеничная - 170 г

Крем
Желток яичный - 2 шт
Сахар - 80 г
Крахмал кукурузный - 1,5 ст. л.
Молоко - 300 мл
Желатин - 5 г
Шоколад белый - 50 г
Масло сливочное - 20 г
Вишня (у меня консервированная) - 2 ст. л.

Украшение
Карамель (желтые или оранжевые леденцы) - 2 шт
Стружка кокосовая - 50 г

Для теста масло растереть с сахаром. Добавить яйцо и муку. Замесить мягкое эластичное тесто и отправить его в холодильник на 30 минут. Тубы от пергамента (пищевой пленки...) обернуть фольгой. Тесто раскатать толщиной 0,3-0,5 см. Нарезать на квадратики (≈13*13см). И завернуть их в трубочки вокруг наших заготовок из фольги. Края прижмите друг к другу (они слегка заходят один на другой).

Трубочки отправляем в разогретую!!! до 180 °С духовку швами вниз и выпекаем в течение 10 минут. Охлаждаем, аккуратно снимаем. Получается 4 трубочки.

Приготовим крем. Размягченное сливочное масло и шоколад сложите в термостойкую миску. Желатин нужно замочить. Удобно использовать листовой желатин, 5 г - это 3 листочка. Их нужно замочить на 5 минут и потом отжать. Можно использовать обычный порошковый желатин (5 г - 1,5 ч. л.). Его нужно залить 2 ст. л. холодной воды и оставить на 30 минут.

Желтки взбейте с сахаром, кукурузным крахмалом и 50 мл молока. Оставшееся молоко доведите практически до кипения. Влейте половину в желтки тонкой струйкой непрерывно перемешивая. Вылейте обратно в сотейник к оставшемуся молоку непрерывно перемешивая, варите до загустения. Снимите с огня и сразу перелейте в миску со сливочным маслом и шоколадом. Оставьте на пару минут. Добавьте набухший желатин и перемешайте. Добавьте вишню и измельчите все погружным блендером. Охладите.

Леденцы разбить, положить на противень с бумагой для выпечки. Растопить в духовке в течение 3-4 минут. Придать форму пламени, вставить палочки. Охладить.

Трубочки наполнить кремом. Сверху смазать тонким слоем крема и обвалять в кокосовой стружке ( измельченных орехах). У меня одна трубочка погибла смертью храбрых, и я сделала из неё крошку и обваляла одну трубочку в ней. Крема у меня хватило как раз на 3 трубочки".

povarenok.ru


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