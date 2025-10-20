20 октября 2025

Названа самая полезная и при этом недооцененная каша

Шеф-повар Глеб Астафьев назвал россиянам самую полезную и при этом незаслуженно недооцененную кашу.

Как передает Day.Az, его мнение опубликовало издание aif.ru.

По мнению Астафьева, одной из лучших для здоровья каш является перловка. В зернах ячменя, из которого готовится это блюдо, много клетчатки и ценных веществ, при этом она низкокалорийна. "Она очень полезна, потому что обрабатывается минимально", - пояснил повар.

При этом от употребления в пищу любимой россиянами манки он посоветовал отказаться. По словам Астафьева, в составе этого продукта, кроме крахмала, фактически ничего нет, поэтому использовать ее в пищу возможно лишь в качестве загустителя при приготовлении различных блюд. Повар подчеркнул, что манка - это вообще не крупа, а крупно молотая очищенная мука, а кашу из нее готовили, чтобы повысить калорийность рациона во времена голода и при лечении дистрофии.


