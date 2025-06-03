3 июня 2025

3 июня 2025 15:40

Назван продукт, способный продлить жизнь женщинам

Употребление мяса полезно для здоровья женщин и положительно влияет на продолжительность жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на aif.ru, об этом заявила врач-терапевт Любовь Дроздова на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Врач отметила, что это неожиданный продукт для увеличения продолжительности жизни, так как большинство исследований доказывали негативное воздействие красного мяса на здоровье. "Для российской популяции было показано несколько иное. Красное мясо, которое употребляют женщины порядка двух-трех раз в неделю, позитивно влияет на продолжительность жизни", - подчеркнула она.

Дроздова уточнила, что благоприятное воздействие отмечается только у мяса, прошедшего первичную тепловую обработку, то есть тушеного или запеченного. Колбасу, копчености, сосиски и мясные полуфабрикаты она назвала нежелательными в рационе.


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