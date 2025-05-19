19 мая 2025

19 мая 2025 13:15

Названы последствия употребления сырокопченой колбасы

Гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что из-за употребления сырокопченой колбасы могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", специалист отметила, что копченая колбаса имеет яркий вкус, из-за которого люди привыкают к не совсем полезным продуктам.

Дианова подчеркнула, что этот продукт не является чистым мясом, его нельзя сравнивать с рыбой или курицей. Из-за злоупотребления таким продуктом может развиться мочекаменная болезнь.

"Именно яркий, соленый, концентрированный вкус нарушает определенный механизм в организме, и появляются камушки", - объяснила она.

Диетолог указала на то, что злоупотребление промышленными продуктами с ярким вкусом провоцирует повышение порога восприятия, из-за этого забиваются рецепторы, которые затем фактически отмирают.


Просмотров: 62

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 1 149
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 3 736
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 5 636
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 4 015
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 3 663
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 3 273
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 3 366
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 3 785
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 3 861
Диета на гречке: из Греции — для грации!

Здоровая еда

11 апреля 2022 12:44

  • 3 551
Омлет в духовке — идеальный завтрак для экспресс-диет - ВИДЕО