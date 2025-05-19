Названы последствия употребления сырокопченой колбасы

Гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что из-за употребления сырокопченой колбасы могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", специалист отметила, что копченая колбаса имеет яркий вкус, из-за которого люди привыкают к не совсем полезным продуктам.

Дианова подчеркнула, что этот продукт не является чистым мясом, его нельзя сравнивать с рыбой или курицей. Из-за злоупотребления таким продуктом может развиться мочекаменная болезнь.

"Именно яркий, соленый, концентрированный вкус нарушает определенный механизм в организме, и появляются камушки", - объяснила она.

Диетолог указала на то, что злоупотребление промышленными продуктами с ярким вкусом провоцирует повышение порога восприятия, из-за этого забиваются рецепторы, которые затем фактически отмирают.