Салат Украинский с оливковым маслом - ВИДЕО (R)

Салат Украинский с оливковым маслом.
Рецепт
- 200 гр красной фасоли
- 1 лук
- 2 баклажана
- петрушка
- соль
- перец
- оливковое масло для жарки
Приятного аппетита!
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Мода
11:49
Здоровье
10:46
Отношения
09:59
25 октября 2019 12:18
Салат Украинский с оливковым маслом.
Рецепт
- 200 гр красной фасоли
- 1 лук
- 2 баклажана
- петрушка
- соль
- перец
- оливковое масло для жарки
Приятного аппетита!
Просмотров: 13
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