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25 октября 2019 12:18

Салат Украинский с оливковым маслом - ВИДЕО (R)

Салат Украинский с оливковым маслом. 

Рецепт 

- 200 гр красной фасоли 

- 1 лук 

- 2 баклажана 

- петрушка 

- соль 

- перец 

- оливковое масло для жарки 

Приятного аппетита!


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