9 мая 2025

9 мая 2025 11:29

"Маникюр-десерт" стал новым бьюти-трендом

Когда температура начинает расти, хочется лёгкости не только в одежде, но и в деталях образа. И этим летом ногти тоже играют по новым правилам: вместо привычного френча - сливочный, мягкий и съедобно-красивый маникюр "мороженое".

Как передает Day.Az, этот тренд родился на стыке нюдовой эстетики и классического французского дизайна. 

Он стал любимчиком нейл-мастеров и знаменитостей: кремовый градиент, полупрозрачный блеск и лёгкий эффект тающего сиропа делают его идеальным для жары.

Что такое "ногти-мороженое"

На первый взгляд они напоминают аккуратный френч, но приглядитесь - и вы увидите тонкий омбре-переход от белого к нежно-розовому. Визуально - это нечто между клубничным йогуртом и ванильным пломбиром, но в форме маникюра.

Главная фишка - глянцевый топ, который наносится плотным, "сиропным" слоем. Именно он придаёт ногтям мокрое сияние, будто вы только что вышли из прохладного кафе с рожком в руке.

Как сделать такой маникюр дома

Повторить сливочный эффект можно и без салонных премудростей. Вот пошаговая схема:

  •     Придайте ногтям миндалевидную форму и отполируйте бафом.
  •     Увлажните кутикулу восстанавливающей сывороткой.
  •     Нанесите укрепляющую базу - это защитит ногти от ломкости.
  •     Кистью или тонкой ручкой нарисуйте белую линию по краю - как при френче.
  •     После высыхания добавьте 2 слоя бледно-розового лака для создания нежного перехода.
  •     Завершите маникюр глянцевым топом с плотной текстурой.

Для выразительности можно добавить по краям немного тёмно-розового - получится как клубничный сорбет с оттенком ягод.


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