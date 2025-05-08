8 мая 2025

8 мая 2025 20:30

Диетолог назвала способ начать правильно питаться

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как начать правильно питаться.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", специалист подчеркнула, что правильное питание начинается с головы, потому каждый прием пищи следует "сопровождать некрахмалистыми овощами, иногда фруктами". Также в рацион следует добавить ферментированные продукты, квашеную капусту, кефир, моченые яблоки.

Кроме этого, по словам Соломатиной, бороться со стрессом можно при помощи медитации, молитвы или чтения, если в этот момент происходит концентрация.

"Это означает, что мы не несем в голову ни ментальный мусор, ни пищевой мусор, ни какой-то другой. Вот основа и самый верный путь", - заключила эксперт.


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