9 мая 2025

9 мая 2025 15:42

Названа самая модная летняя обувь

Редакторы журнала Marie Claire назвали самую модную обувь на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, наиболее актуальными в грядущем сезоне окажутся различные фасоны с пряжками, бахромой и обвивающими щиколотки ремнями. В то же время популярными станут мюли на плоской подошве и вариации на тему вьетнамок, в том числе на каблуках.

Кроме того, в числе трендов будут кроссовки в стиле ретро. Среди них - изделия из замши натуральных оттенков, модели Gucci из бордовой матовой кожи и Ferragamo шоколадного оттенка.


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