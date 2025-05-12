Названы причины внезапной потери интереса к партнеру

Директор Института практической социальной психологии Павел Решетов назвал причины внезапной потери интереса к избраннику или избраннице. Его слова приводит Пятый канал, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решетов считает, что охлаждение может произойти по двум причинам. Первая - это неприятие характера или поступков партнера, вторая - несоответствие между ожиданиями и реальностью. Кроме того, по его словам, отношения могут исчерпать себя из-за потери доверия, рутины или в случаях, когда партнеры не понимают потребностей друг друга.

Психолог уточнил, что у потерявшего интерес партнера меняется поведение: он может перестать стараться хорошо выглядеть или, наоборот, слишком много внимания уделять внешности. Постепенно сокращается время, которое партнеры проводят вместе, из их жизни исчезают сюрпризы, комплименты и маленькие радости. "Также из отношений может исчезнуть тактильность. Прикосновения, объятия - это очень важный параметр", - отметил Решетов.

Чтобы наладить отношения, психолог посоветовал поговорить с партнером, внимательно выслушать его желания. Также он призвал пары чаще бывать вместе, делать комплименты и поддерживать друг друга. "Другими словами, нужно воссоздать ту романтику в отношениях, которая была в самом начале", - резюмировал он.