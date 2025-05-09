Как предотвратить морщины и обвисание на шее?

Многие женщины тщательно ухаживают за кожей лица, но забывают о зоне шеи и декольте. А между тем именно эти участки первыми выдают возраст. Тонкая кожа, склонная к сухости и фотостарению, требует не меньшего внимания, чем лицо.
Как передает Day.Az, pravda.ru рассказывает, как сохранить гладкость, упругость и молодость в этой деликатной зоне.
Почему кожа в зоне шеи и декольте стареет быстрее
Кожа в этих зонах почти не имеет сальных желёз, а значит, быстрее теряет влагу и упругость. К тому же она подвержена постоянному движению (наклоны головы, поза за компьютером) и часто страдает от солнечного излучения, особенно летом, если не используется защита.
Ежедневный уход - основа молодости
Очищение и увлажнение
Умывайте шею и декольте вместе с лицом. Используйте мягкие очищающие средства и не забывайте про сыворотки и кремы с увлажняющими компонентами - гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, пептидами.
Солнцезащита - обязательно
SPF - лучший антивозрастной продукт. Используйте солнцезащитный крем ежедневно, даже в пасмурную погоду.
Массаж и самомассаж
Нежный массаж улучшает кровообращение и тонус кожи. Проводите лёгкие поглаживания вверх - от ключиц к подбородку.
Маски и пилинги
Раз в неделю делайте мягкий пилинг и питательные маски. Это помогает обновлять кожу и поддерживать её гладкость.
Чего стоит избегать
- Спать на высокой подушке - это провоцирует заломы
- Использовать тяжёлые духи на область шеи - спирт сушит кожу
- Игнорировать осанку - сутулость усиливает морщины
Красота не заканчивается на подбородке. Забота о шее и зоне декольте - это часть полноценного ухода, которая напрямую влияет на восприятие молодости и ухоженности. Несложные, но регулярные шаги помогут отсрочить появление морщин и сохранить элегантный вид кожи надолго.