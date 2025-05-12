12 мая 2025

12 мая 2025 15:11

Искусственный интеллект помог женщине выявить опасную болезнь

Искусственный интеллект помог женщине выявить опасную болезнь, об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жительница Уэльса, 34-летняя Тринити Дэвенпорт попросила нейросеть ChatGPT погадать по руке, однако ИИ рассказал, что родинка на ладони может быть признаком онкологии.

"Прежде чем мы приступим к хиромантии, я настоятельно рекомендую вам проверить родинку на вашей ладони у дерматолога. Это может быть пустяком, но ее расположение и внешний вид могут напоминать нечто, называемое акральной лентигинозной меланомой, которая является редкой, но серьезной формой рака кожи", - заявила нейросеть.

Британка обратилась к врачу, который подтвердил болезнь на ранней стадии.


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