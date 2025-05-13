13 мая 2025

13 мая 2025 09:06

Названа частая причина боли в шее

Длительное использование мобильных телефонов и сидячий образ жизни могут значительно повысить риск возникновения боли в шее. К такому выводу пришли ученые из Китая. Результаты опубликованы в журнале BMC Public Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные 25 ранее опубликованных работ, посвященных факторам болевого синдрома в шейном отделе позвоночника. В исследованиях приняли участие более 43 тысяч человек из 13 стран.

Выяснилось, что наибольшую опасность представляет именно использование смартфонов: у тех, кто проводит с телефоном много времени, риск боли в шее выше на 82% по сравнению с теми, кто пользуется устройствами реже. Работа за компьютером увеличивает риск на 23%, тогда как просмотр телевизора значимого влияния не оказывает.

Также исследование показало, что долгое время, проведенное в сидячем положении, само по себе негативно сказывается на здоровье. Сидение в течение четырех часов в день повышает риск боли в шее на 45%, а более шести часов - почти на 88%.

По словам авторов, длительное сгибание шеи и сутулость при работе с электронными устройствами создают чрезмерную нагрузку на шейный отдел позвоночника и верхнюю часть спины. Однако связывают рост частоты подобных проблем не только с популяризацией гаджетов, но и с глобальными изменениями образа жизни мирового населения после пандемии.


Просмотров: 180

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 2 303
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 1 515
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 3 327
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 11 289
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 10 083
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 14 137
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 13 562
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 12 520
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 9 274
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 9 703
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой