9 мая 2025

9 мая 2025 14:14

Найден способ выявить анемию без анализа крови

Ученые из Университета Пердью (США) разработали новый способ диагностики детской анемии с помощью анализа черно-белых фотографий конъюнктивы глаза - внутренней поверхности века и белка. Результаты исследования опубликованы в журнале Biophotonics Discovery (BioDis), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анемия - это состояние, при котором в организме снижается уровень гемоглобина. Этот белок содержится в красных кровяных клетках и отвечает за перенос кислорода от легких ко всем тканям. При анемии органы и ткани получают меньше кислорода, что может вызывать усталость, слабость, головокружение и снижение концентрации внимания. У детей хроническая анемия особенно опасна - она может замедлять рост, ухудшать когнитивное развитие и школьную успеваемость.

В ходе исследования ученые сфотографировали глаза 565 детей в возрасте от пяти до 15 лет с помощью обычных смартфонов, получив более 12 тысяч изображений. Затем они применили машинное обучение и метод радиомики - технологии, которая позволяет анализировать текстуры и структуры на изображениях, чтобы выявить признаки, связанные с анемией.

"Наш подход отличается от предыдущих методов, использующих цветовой анализ или специальные визуализирующие устройства. Мы работаем с черно-белыми снимками, чтобы изучать мельчайшие изменения в сосудистой структуре глаза", - пояснил Шон Хонг, ведущий автор исследования.

Результаты показали, что определенные пространственные характеристики изображений конъюнктивы коррелировали с уровнем гемоглобина в крови. Это открывает возможность для раннего выявления анемии с помощью обычного смартфона в удаленных и малообеспеченных регионах, где традиционные методы диагностики недоступны.


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