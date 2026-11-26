Постоянные попытки похудеть, после которых вес снова возвращается, могут повышать риск ожирения у людей с нормальным весом. При этом для тех, кто уже страдает ожирением, такие колебания могут быть менее опасными. К такому выводу пришли ученые из Немецкого центра исследований диабета и Копенгагенского университета. Результаты анализа опубликованы в журнале Nature Reviews Endocrinology (NRE), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили так называемый эффект йо-йо - ситуацию, когда человек худеет, затем снова набирает вес и повторяет этот цикл несколько раз. Оказалось, что последствия могут зависеть от того, сколько человек весил изначально.

У людей с нормальным весом во время похудения организм может терять не только жир, но и значительную часть мышц. При этом он начинает тратить меньше калорий даже в состоянии покоя.

Когда вес возвращается, человек может набрать больше жира, чем потерял. Если это повторяется несколько раз, жира в организме становится больше, а мышц - меньше. Со временем это может повысить риск ожирения.

У людей, которые уже страдают ожирением, ситуация другая. По имеющимся данным, у них повторное похудение и набор веса обычно не приводят к таким заметным изменениям в соотношении жира и мышц.

Ученые считают, что людям с нормальным весом не стоит пытаться похудеть без необходимости. А тем, кто страдает ожирением, не нужно отказываться от снижения веса из-за страха снова набрать килограммы.