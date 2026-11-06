Врач объяснила, почему при варикозе отекают ноги и как на это влияет питание

К вечеру ноги становятся тяжелыми, а привычная обувь начинает давить - при варикозе такие симптомы встречаются нередко, но их выраженность зависит в том числе от питания.

Как передает Day.Az, врач-эндокринолог, диетолог Вероника Савенко объяснила Едим Дома, что при хронической венозной недостаточности кровь хуже оттекает от нижних конечностей, что, в свою очередь, приводит к появлению отеков. Избыток соли в рационе дополнительно способствует задержке жидкости.

"Отеки могут быть связаны с нарушением венозного оттока. А большое количество соли в рационе способствует задержке жидкости в организме и у некоторых людей может дополнительно усиливать отёчность. Поэтому я бы рекомендовала обратить внимание на количество соли, особенно если отеки уже присутствуют", - отметила врач.

По рекомендациям ВОЗ, взрослым следует употреблять не более 5 г соли в сутки, то есть примерно одну чайную ложку, учитывая соль, скрытую продуктах (колбасных изделиях, сырах, соусах и полуфабрикатах).

Другой фактор, который может влиять на самочувствие, - избыточная масса тела.

"Избыточная масса тела, особенно ожирение, может увеличивать нагрузку на венозную систему нижних конечностей. При этом повышается внутрибрюшное давление, затрудняется венозный отток, а симптомы хронического заболевания вен могут становиться более выраженными. Поэтому снижение массы тела при её избытке - одна из разумных рекомендаций", - объяснила Савенко.

По словам эксперта, человеку с такими проблемами не нужна особая "диета для вен":