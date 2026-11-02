Нутрициолог развеял миф о запрете десертов при похудении

При здоровом похудении десерты не исключены, однако лучше отдать лакомствам, в основе состава которых - творог, йогурт, фрукты, семена.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал медицинский нутрициолог, методолог платформы здорового похудения Replate Александр Филимонов.

"При здоровом похудении десерты не под запретом. Главное - выбирать правильные рецепты и соблюдать баланс нутриентов в течение дня", - рассказал нутрициолог.

Специалист объяснил, какие сладости можно включать в рацион без вреда для фигуры.

"Белки, жиры и клетчатка выступают в роли тормоза для быстрых углеводов и поэтому называются "медленными" нутриентами. Они физически блокируют ферментам доступ к углеводам, замедляя их расщепление. В результате питательные вещества поступают в кровь не лавиной, а равномерным тонким потоком, что предотвращает резкие скачки инсулина и, как следствие, откладывание жира", - отметил он.

Александр Филимонов в качестве примеров десертов с "медленными" нутриентами назвал блюда на основе творога, фруктов и семян.

"Простые варианты десертов, которые легко включить в рацион, - это пудинг с семенами чиа, творожное мороженое, вафли на творожном тесте, йогурт с фруктами", - объяснил нутрициолог.

По словам специалиста, наличие в рационе правильных десертов является одной из основ здорового похудения и стройного тела.

"Десерты делают рацион вкусным и помогают получать удовольствие от питания. В отличие от строгих ограничительных диет такая система не приводит к срывам и обеспечивает формирование правильных пищевых привычек", - резюмировал Филимонов.