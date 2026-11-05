Как правильно питаться при токсикозе?

Во время беременности тошнота может усиливаться из-за длительных перерывов между приемами пищи, больших порций и резких запахов. Об этом "Газете.Ru" рассказала Ирина Кононова, акушер и нутрициолог, доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заместитель директора МЦ ДПО, эксперт производителя сорбента "Полисорб", передает Day.Az.

Стоит обратить внимание на размер порций и интервалы между едой: некоторым женщинам легче переносить тошноту, если питаться пять-шесть раз в день небольшими порциями и не допускать сильного голода. Утром, если неприятные ощущения появляются до завтрака, можно съесть немного сухарей или несладких крекеров, а затем перейти к полноценному приему пищи. В течение дня лучше выбирать простые блюда: рис, картофель, овсяную кашу, тосты. При хорошей переносимости стоит добавлять источники белка - яйца, творог или йогурт из пастеризованного молока. Если продукт усиливает тошноту, не нужно заставлять себя его есть. Запах горячих блюд может усиливать тошноту, поэтому некоторым женщинам комфортнее есть остывшую пищу, а жирные, жареные и острые блюда стоит ограничить, если после них становится хуже.

"Универсального списка запрещенных продуктов при токсикозе нет, поэтому ориентироваться нужно прежде всего на собственное самочувствие. Если большой объем жидкости за один раз провоцирует тошноту, лучше пить воду небольшими глотками в течение дня. При рвоте организм теряет жидкость, поэтому важно следить за ее восполнением. Некоторым женщинам помогает имбирь, однако его эффективность индивидуальна, а перед приемом концентрированных добавок с имбирем необходимо проконсультироваться с врачом", - отметила Кононова.

Токсикоз нередко путают с пищевым отравлением: при токсикозе тошнота часто усиливается утром и может провоцироваться запахами, а при отравлении, помимо тошноты и рвоты, чаще наблюдаются диарея, схваткообразные боли в животе, повышение температуры и озноб. Если рвота повторяется часто, женщина не может удерживать жидкость, мочится реже обычного, испытывает выраженную слабость или теряет вес, необходимо обратиться за медицинской помощью: такие симптомы могут указывать на обезвоживание и тяжелое течение токсикоза.