Раскрыт один из лучших способов позаботиться о себе

Психиатр Мариан Рохас Эстапе призвала перестать гнаться за счастьем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, этот простой способ позаботиться о себе, который, по ее мнению, является одним из лучших, она раскрыла в разговоре с изданием ABC.

По словам Эстапе, необходимость постоянно чувствовать себя хорошо - нереалистичное и вредное требование. Благополучие является не постоянным состоянием, а динамической конструкцией, подчеркнула она.

В то же время одержимость счастьем может стать источником хронического стресса, предупредила специалистка. Она убеждена, что вместо постоянного стремления к благополучию необходимо развивать устойчивость, то есть способность справляться с трудностями в любой жизненный период. "Невозможно просыпаться каждый день, ожидая, что вы всегда будете счастливы", - добавила Эстапе.