24 октября 2026

19 июля 2026 09:23

Названы приводящие к бессоннице ошибки

Нейробиолог Мэтью Уокер рассказал об ошибках, которые приводят к бессоннице. Привычки, от которых лучше отказаться ради хорошего сна, он назвал в беседе с HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист сравнил засыпание с посадкой самолета: процесс происходит поэтапно и даже один сбой может привести к тому, что воздушное судно не сможет сесть на взлетно-посадочную полосу. "Чтобы заснуть, нашему телу нужно снизить температуру примерно на один градус. Поэтому лучше ложиться спать в прохладном помещении", - сказал эксперт. Он добавил, что снизить температуру тела также помогает теплый или горячий душ за час до сна. "Кровь приливает к поверхности кожи и затем высвобождает тепло", - объяснил Уокер.

По словам эксперта, трудности с засыпанием также могут возникнуть, если перед сном выпить алкоголь, включить яркий свет или использовать смартфон и другие гаджеты. Он добавил, что если в течение 25 минут не удается уснуть, то нет смысла лежать в постели, лучше встать и заняться каким-нибудь простым делом. "Никто не сидит за накрытым столом, ожидая, пока почувствует голод. Но, когда дело доходит до сна, так поступают почти все", - резюмировал Уокер.


Просмотров: 604

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

17 августа 12:02

  • 1 161
Специалист Минздрава Азербайджана рассказала о рисках дезинформации о беременности в интернете - ФОТО

Здоровье

7 июля 09:12

  • 2 703
Выжимаем и сушим: лайфхаки для сохранения урожая

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 3 978
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 5 047
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 7 321
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 6 445
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 8 111
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 16 338
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 14 722
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 18 918
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева