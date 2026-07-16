16 июля 2026

16 июля 2026 09:11

Врач объяснила, как ботокс может помочь при мигрени

Инъекции ботокса в область головы и шел блокируют выделение ряда медиаторов боли в организме, таких как кальцитонин-ген-родственный пептид (CGRP). Это снижает чувствительность нервной системы и снижает силу приступов мигрени. Об этом "Газете.Ru" рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова, передает Day.Az.

Врач объяснила, что мигрень обусловлена повышенной возбудимостью нейронов тригемино-васкулярной системы с вовлечением нейропептида CGRP. Его активность приводит к расширению сосудов мозговых оболочек и высвобождению воспалительных медиаторов, а также модулирует передачу болевых импульсов в головной мозг.

По словам невролога, ботулинический токсин блокирует выделение ряда медиаторов боли, включая CGRP, глутамат и субстанцию P, снижая чувствительность болевых окончаний. Вопреки распространенному представлению, ботокс воздействует не только на мышцы.

"Уколы ботокса позволяют уменьшить возбудимость периферических ноцицепторов (болевых рецепторов) и снизить поток болевых сигналов в центральную нервную систему. Этот метод не гарантирует стопроцентное исчезновение приступов, но точно снижает их количество и силу", - пояснила Шевцова.


Просмотров: 178

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

7 июля 09:12

  • 1 980
Выжимаем и сушим: лайфхаки для сохранения урожая

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 3 216
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 4 356
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 6 580
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 748
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 7 434
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 633
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 14 019
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 18 236
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 17 515
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева