Врач объяснила, как ботокс может помочь при мигрени

Инъекции ботокса в область головы и шел блокируют выделение ряда медиаторов боли в организме, таких как кальцитонин-ген-родственный пептид (CGRP). Это снижает чувствительность нервной системы и снижает силу приступов мигрени. Об этом "Газете.Ru" рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова, передает Day.Az.

Врач объяснила, что мигрень обусловлена повышенной возбудимостью нейронов тригемино-васкулярной системы с вовлечением нейропептида CGRP. Его активность приводит к расширению сосудов мозговых оболочек и высвобождению воспалительных медиаторов, а также модулирует передачу болевых импульсов в головной мозг.

По словам невролога, ботулинический токсин блокирует выделение ряда медиаторов боли, включая CGRP, глутамат и субстанцию P, снижая чувствительность болевых окончаний. Вопреки распространенному представлению, ботокс воздействует не только на мышцы.

"Уколы ботокса позволяют уменьшить возбудимость периферических ноцицепторов (болевых рецепторов) и снизить поток болевых сигналов в центральную нервную систему. Этот метод не гарантирует стопроцентное исчезновение приступов, но точно снижает их количество и силу", - пояснила Шевцова.