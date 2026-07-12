12 июля 2026

12 июля 2026 18:21

Ученые признали, что все это время ошибались насчет роста волос

Международная группа исследователей установила, что волос растет не за счет давления, которое создает луковица внизу, а благодаря активному движению клеток внешнего корневого влагалища - оболочки, окружающей волосяной стержень. Эти клетки двигаются вниз по спирали, физически тянут волос вверх.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Волосяная луковица расположена в нижней части волосяного фолликула - небольшого кармашка в коже, где формируется волос. Долгое время считалось, что именно луковица "выталкивает" волос наружу: клетки делятся, и нарастающая масса продавливает стержень вверх. Новые данные опровергают эту модель.

Чтобы проверить роль деления клеток, авторы заблокировали этот процесс с помощью специальных препаратов. Вопреки ожиданиям, рост волоса не прекратился. Зато когда исследователи нарушили работу актина - белка, образующего "скелет" клеток и обеспечивающего их подвижность, - рост замедлился более чем на 80%. Это указало на то, что именно механическое движение клеток, а не размножение является движущей силой роста.

Дальнейшие эксперименты с флуоресцентной микроскопией показали, что клетки внешнего корневого движутся вниз по спирали вдоль фолликула. Это движение создает сдвиговое усилие, которое буквально тянет волос вверх - подобно тому, как вращение гайки нагоняет болт.

Открытие меняет представления о механизмах роста волос и потенциально открывает новые подходы к лечению алопеции - облысения. Если потеря волос связана с нарушением подвижности клеток, а не только с гибелью клеток луковицы, то и терапевтические мишени следует искать иначе.


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