Эту ошибку с сухим шампунем делают почти все: лайфхак, который спасет от белого налета на волосах

Сухой шампунь - отличное экспресс-средство, которое помогает быстро освежить прическу и придать ей естественного объема. Одна беда: волосы после бьюти-средства все равно не выглядят идеально чистыми и будуто покрываются белой пылью - мелкими частицами того самого шампуня.

Если ты знакома с этой проблемой и считаешь белый налет вынужденной платой за не вовремя вымытые локоны, то спешим развеять это заблуждение. Остатки сухого шампуня на волосах -лишь знак того, что ты используешь его неправильно.

К счастью, ошибку легко исправить. Достаточно лишь четко соблюдать правила нанесения средства на локоны, и тогда оно будет работать на все 100%. Во-первых, шампунь следует распылять на корни и волосы на расстоянии 15-20 сантиметров короткими нажатиями на клапан.

Так и делаешь? Тогда запоминай еще одно правило, с которым большинство девушек и промахиваются. После нанесения шампуня на корни и волосы тебе следует выждать 3-5 минут, а не сразу приступать к расчесыванию, как делают многие. Этого времени как раз будет достаточно, чтобы абсорбирующие частички шампуня впитали в себя весь жир и другие загрязнения с головы. Тебе останется только расчесать локоны: некрасивого белого налета в этом случае не останется!

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