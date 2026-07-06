Что делать, если вы получили солнечный ожог

Все мы знаем, что необходимо принимать солнечные ванны ограниченными промежутками и обязательно пользоваться санскрином каждый раз, когда мы выходим на пляж или просто на прогулку под палящим летним солнцем. Но, к сожалению, иногда мы пренебрегаем этими важными правилами и, логично, получаем печальный результат - солнечный ожог. Кожа краснеет, покрывается корочкой, а в самых тяжелых случаях появляются волдыри, зуд, слабость и даже головная боль. В такие моменты кожа нуждается в особом уходе, который поможет справиться с полученной от солнца травмой.

Как только вы обнаружили покраснение или почувствовали жжение, сразу же уйдите в тень или прикройте поврежденный участок кожи одеждой.

Чтобы затормозить развитие воспалительного процесса, охладите кожу с помощью холодного компресса: это может быть смоченное пресной водой полотенце, гель с алоэ (или сок самого растения) или же любой охлаждающий лосьон (главное - не на спиртовой основе). Также можно принять холодную ванну (сильные струи душа могут навредить и без того травмированной коже), но без использования мыла или геля - они вызовут раздражение.

Нанесите на обгоревший участок крем с пантенолом, экстрактом алоэ или любым другим успокаивающим компонентом, чтобы увлажнить кожу. От средств на основе масел лучше отказаться - они создадут на коже жирную пленку, которая не даст влаге испариться и усилит воспаление (это же касается и известного народного средства - сметаны).

После получения солнечных ожогов организм страдает от обезвоживания, поэтому необходимо пить больше жидкости: воду или зеленый чай. Это ускорит регенерацию тканей и очистит организм от токсинов.

Не надевайте тесную одежду после получения ожога: ткань будет раздражать поврежденную кожу и может вызвать вторичную инфекцию. Лучшим решением на период лечения станут свободные платья или модный "пижамный" костюм из натуральных тканей, которые позволят коже дышать - например, хлопка или льна.

До полного выздоровления избегайте попадания на кожу прямых солнечных лучей. Если же вам нужно выйти на улицу под палящее солнце, то обязательно нанесите солнцезащитный крем (не на химической основе) и обновляйте его каждые 2 часа.

Самая распространенная ошибка - скрабирование кожи. Если обычно скраб позволяет избавиться от мелких шелушений, то в случае с ожогом он только усугубит ситуацию и нанесет травмированной коже еще больший вред.

Не используйте средства с отшелушиващими частицами (даже мягкими), кислотами, отдушками, лидокаином и бензокаином в составе - они могут стать причиной раздражения. Отдирать кожу самостоятельно тоже не рекомендуется, так как это только замедлит процесс восстановления. Чтобы быстрее избавиться от неприятных шелушений, чаще увлажняйте кожу кремом с пантенолом и антиоксидантами (витамин С или Е).

Не наносите на кожу средства для макияжа. Да, лицо с солнечным ожогом выглядит не совсем привлекательно, но стоит переждать этот момент без вмешательства косметических продуктов. Тональные средства или BB-кремы могут усилить воспаление и вызвать аллергическую реакцию, кожа будет выглядеть еще хуже, и восстановление затянется надолго.

Если состояние ухудшилось, а на коже появилась сыпь или пузыри, то обязательно обратитесь к врачу.

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