4 июля 2026

4 июля 2026 12:06

Названа улучшающая состояние кожи и волос добавка

Коллагеновые пептиды могут поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей, а также помогать заживлению ран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли авторы обзора клинических исследований, опубликованного в журнале Nutrients.

Коллаген - один из главных структурных белков кожи: он отвечает за ее плотность, упругость и способность удерживать влагу. С возрастом его становится меньше, поэтому кожа теряет эластичность, становится суше, а морщины заметнее. В обзоре ученые отмечают, что пероральный прием коллагеновых пептидов был связан с улучшением увлажненности кожи, повышением эластичности, уменьшением выраженности морщин и поддержкой структуры дермы.

Наиболее стабильные результаты показали низкомолекулярные пептиды, богатые гидроксипролином. Такие соединения лучше усваиваются и могут участвовать в процессах обновления внеклеточного матрикса, стимулировать активность фибробластов и синтез компонентов кожи. По словам авторов, важнее может быть не источник коллагена - морской, бычий или свиной, - а размер и состав самих пептидов.

Отдельно исследователи рассмотрели влияние коллагена на волосы, ногти и заживление ран. В некоторых клинических работах добавки были связаны с увеличением толщины и прочности волос, более быстрым ростом ногтей и снижением их ломкости. Также есть данные, что коллагеновые пептиды могут поддерживать восстановление тканей при ожогах, пролежнях и других повреждениях кожи.

При этом авторы подчеркивают, что доказательства пока нельзя считать окончательными. Многие исследования были короткими, включали небольшое число участников или использовали добавки с несколькими активными компонентами.


Просмотров: 139

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 3 115
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 4 258
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 6 490
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 656
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 7 339
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 535
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 921
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 18 142
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 17 416
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 16 553
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева