1 июля 2026

1 июля 2026 11:30

Стилист Лисовец назвал самую модную сумку сезона

Стилист Влад Лисовец рассказал, какие сумки будут наиболее актуальны в этом сезоне.

Как передает Day.Az, об этом он написал в личном блоге.

По его словам, главным трендом остаются объемные модели, которые сочетают стиль и практичность. Такие сумки подходят для повседневной жизни в большом городе, позволяя носить с собой все необходимое - от ноутбука до спортивной формы или сменной обуви.

Лисовец также посоветовал обратить внимание на модели с выразительными фактурами, включая замшу, кожу, плетеные элементы, а также сумки с декоративными ремнями и пряжками.

Кроме того, стилист выделил вытянутые сумки с лаконичным дизайном. По его мнению, такие модели выглядят элегантно и универсально, одинаково хорошо дополняя как деловые, так и повседневные образы.


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