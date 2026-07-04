4 июля 2026

4 июля 2026 17:59

Остеопат рассказал, бывают ли безопасные каблуки и как их выбрать

Об удобных и относительно безопасных каблуках говорить можно - все зависит от конструкции обуви и режима ее ношения, - об этом "Газете.Ru" рассказал врач-остеопат, основатель клиники остеопатии Дмитрий Симкин, передает Day.Az.

По его словам, ключевую роль играет не сам каблук, а то, как обувь распределяет нагрузку. Небольшой перепад высоты между пяткой и передним отделом стопы для многих людей может быть комфортнее, чем полностью плоская подошва. Однако высокий перепад - более 6 сантиметров - при регулярном ношении чаще всего приводит к перегрузке стоп, коленей и поясницы.

"При выборе обуви в первую очередь нужно обращать внимание на колодку. Именно она определяет положение стопы: если внутренняя поверхность полностью плоская, стопа со временем сползает вперед, увеличивая нагрузку на пальцы. Хорошая колодка должна повторять естественный свод и фиксировать стопу. Важен и перепад высоты между пяткой и носком. Комфортным и относительно безопасным считается перепад около 3-5 сантиметров. Именно он определяет, насколько стопа будет смещаться вперед и как распределяется нагрузка между пяткой, передним отделом стопы, голеностопом, коленями и поясницей", - отметил специалист.

Поэтому обувь на платформе с каблуком 7 сантиметров может ощущаться значительно комфортнее, если фактический перепад между пяткой и носком составляет около 4 сантиметров. И наоборот, даже невысокий каблук может быть неудобным, если колодка неудачная и стопа сползает вперед.

"Также значение имеют устойчивость каблука и фиксация стопы. Для повседневной носки более безопасным считается широкий каблук, который снижает риск подворачивания стопы. Дополнительную устойчивость обеспечивают ремешки и закрытый задник. Материалы должны быть достаточно мягкими, чтобы не сдавливать стопу, но при этом держать форму. Высокие каблуки не рекомендуются при выраженных деформациях стоп и артрозах суставов стопы. В то же время умеренный перепад высоты может быть более комфортным, чем полностью плоская подошва, при воспалении подошвенной фасции, проблемах с ахилловым сухожилием, ограничении подвижности голеностопа и некоторых формах плоскостопия", - рассказал Симкин.

При хронических болях в пояснице обувь подбирается индивидуально. Симкин рекомендует чередовать разные модели и избегать длительной или быстрой ходьбы на высоких каблуках, так как это увеличивает риск травм. Ориентироваться стоит не только на комфорт в стопах, но и на ощущения в коленях, тазобедренных суставах и пояснице после ношения такой обуви.


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