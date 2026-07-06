2 средства для волос, которые нельзя использовать летом женщинам старше 40 лет: мнение эксперта

Походы на пляж, купание в море, реке или озере, сезон босоножек и загара - вот лишь несколько вещей, которые делают лето нашим любимым временем года. Но у него есть темная сторона - если ты заметила, что на расческе в июне, июле и августе остается больше волос, чем обычно, то, возможно, дело не в твоем воображении.

Некоторые неотъемлемые части лета - например, солнце, соленая вода или активный отдых на свежем воздухе - плохо сказываются на твоей прическе. Калеб Бак, эксперт по здоровью и красоте в компании, выпускающей косметику для волос и кожи, считает, что некоторые средства могут только усугубить эту проблему, особенно если ими пользуется женщина старше 40 лет.

Дело в том, что после 40 снижается уровень эстрогена и прогестерона - гормонов, которые помогают волосам быстрее расти и реже выпадать. Из-за этого они становятся реже и тоньше - дело может даже дойти до появления проплешин. Поэтому очень важно правильно подбирать уходовую косметику - теперь потенциальный вред некоторых продуктов легко может стать реальным.

Шампуни с сульфатами

Как объясняет Бак, они лишают волосы естественной защиты - натуральных масел, вырабатываемых кожей головы, что приводит к сухости и ломкости. "Ищите шампуни без сульфатов - они бережнее обходятся и с волосами, и со скальпом", - говорит Калеб. Также он советует летом ограничить использование инструментов для горячей укладки, а если это невозможно, никогда не забывать про термозащиту и выбирать максимально низкую температуру.

Косметика с высоким содержанием спирта

Такие лаки, гели и средства для укладки усугубят действие ультрафиолета - они тоже сушат волосы и делают их тусклыми и ломкими. "Выбор косметики без спиртов или с их низким содержанием поможет избежать этого", - говорит Бак. Также он советует отложить на осень химическую завивку и стараться в жаркое время года реже красить локоны - это поможет сохранить их здоровье.

thevoicemag.ru