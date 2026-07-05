5 июля 2026

5 июля 2026 13:34

Редактор моды назвала самые актуальные фасоны платьев на лето

Летом 2026 года стилисты все чаще выбирают платья в стиле babydoll и винтажные ночнушки.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.

"Вариант "повзрослее", но в ретро-эстетике - как будто винтажные ночнушки. Здесь трендсеттерами выступили Chloe, которые показали платья из атласа и шифона, украшенные оборками и кружевом. У них же показе сезона SS'26 заметили дерзкие мини с акцентным цветочным принтом в духе 1980-х, которые позже повторили и российские бренды", - рассказала эксперт.

Она также назвала тренд на платья в стиле babydoll.

"Ультракороткие расклешенные платья или даже сарафаны - логичное последствие тренда на ностальгию и инфантилизм. Сначала мы увидели подобный силуэт в весенне-летних коллекциях Miu Miu, Giambattista Valli и Chloe, а позже их примерили Оливия Родриго и Сабрина Карпентер", - отметила редактор.

Ишимова добавила, что самый свежий тренд - роскошные платья-флэпперы в стиле 1920-х.

"Это платья прямого кроя с длиной до колена, как правило, украшенные вышивкой и бахромой. Примеры можно увидеть на показах Chanel, Lanvin и Prada. Поэтому если найдете такое - берите и бегите", - резюмировала она.


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