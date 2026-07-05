5 июля 2026

5 июля 2026 17:34

Психолог объяснила, нормально ли проверять телефон партнера

Желание проверить телефон партнера часто воспринимается как реакция на подозрение или возможную измену. Но на практике многие сталкиваются с другим: переписка просмотрена, ничего подозрительного нет, а напряжение не исчезает.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" Инна Мирная, психолог, основатель Института семейной психологии.

"Проверка становится способом снизить тревогу, - объясняет Мирная. - Человек испытывает напряжение, проверяет телефон и на короткое время чувствует облегчение. Но это облегчение не решает проблему, а лишь закрепляет сам механизм".

Психика работает иначе, чем кажется.

"Мозг фиксирует, что после проверки стало легче, и начинает воспринимать это как эффективный способ справляться с тревогой. Формируется замкнутый цикл: напряжение, проверка, облегчение, новая волна тревоги", - говорит психолог.

Со временем это превращается в привычку. Даже без реальных причин человек возвращается к проверке как к единственному способу почувствовать контроль.

"В какой-то момент он перестает доверять не только партнеру, но и собственным ощущениям, - отмечает Мирная. - Ему требуется постоянное внешнее подтверждение".

Фокус внимания смещается с реальной проблемы на внешний объект. Вместо того чтобы разбираться с причиной тревоги, человек концентрируется на телефоне. "Телефон становится инструментом, через который человек пытается управлять своим состоянием", - подчеркивает специалист.

За таким поведением часто стоят глубокие причины: прошлый опыт обмана, низкая самооценка, страх потери отношений или потребность в контроле.

"Тревога не всегда связана с текущим партнером. Она может переноситься из предыдущего опыта", - объясняет Мирная.

Постоянная проверка влияет на отношения. Даже если партнер не знает, меняется поведение человека: напряжение, повышенная чувствительность к деталям, поиск скрытого смысла. Если факт проверки становится известен - подрывается доверие. "Речь идет уже не о тревоге, а о доверии и безопасности в отношениях", - отмечает эксперт.

Тревогу невозможно устранить через контроль. "Чем чаще человек проверяет, тем сильнее потребность делать это снова. Это не решение, а форма избегания", - подчеркивает Мирная.

Работа с ситуацией начинается не с запрета, а с понимания источника тревоги. Важно спросить себя: что вызывает это состояние? Связано ли оно с текущими отношениями или с прошлым опытом? Иногда нужна помощь специалиста.

"Цель не в том, чтобы перестать проверять телефон любой ценой. Цель в том, чтобы вернуть внутреннюю устойчивость, при которой такая проверка перестает быть необходимой", - заключает Мирная.


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