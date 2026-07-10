10 июля 2026

10 июля 2026 20:00

Назван тренд в одежде, вернувшийся из 70-х годов

Назван тренд в одежде, вернувшийся из 70-х годов прошлого века.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказали редакторы Vogue.

Журналисты отметили трендом лета белые блузки в стиле бохо, украшенные кружевом, вышивкой или воланами. Особенно актуальными будут образы с блузкой, вдохновленные выходами Джейн Биркин.

"Это доказывает, что романтичная и в то же время элегантная блузка станет идеальной альтернативой классической футболке в этом сезоне, не потеряв своего очарования даже спустя сорок лет", - заявили они.


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