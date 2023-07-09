Парикмахер раскрыл связь между цветом волос девушки и ее характером

Парикмахер и преподаватель в британской компании средств для окрашивания Bblonde Джейсон Коллиер раскрыл связь между цветом волос девушки и ее характером. Его комментарий публикует The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, пряди оттенка яркий блонд предпочитают артистичные экстраверты. "Когда они рядом, никогда не бывает скучно и все смеются вместе с ними", - отметил специалист. В то же время тотал блонд выбирают настойчивые и решительные личности, которые не скрывают своих чувств. "Они харизматичны, уверены в себе и точно знают, чего хотят и как этого добиться", - пояснил эксперт.

В свою очередь, любительницы балаяжа спокойны, непринужденны и не привыкли показывать свои эмоции, а поклонницы техники окрашивания babylight

- стильные, элегантные и добрые, заверил парикмахер.

В заключение Коллиер упомянул окрашивание money pieces, в рамках которого обрамляющим лицо прядям придается более светлый оттенок. Выбирающие его девушки следят за модой и трендами и любят снимать видео для TikTok, заявил мужчина.