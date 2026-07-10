10 июля 2026

10 июля 2026 12:53

Дизайнер рассказала, как грамотно оформить гардеробную зону

При оформлении гардеробной зоны нужно учитывать образ жизни.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава.

"Первое, с чего стоит начать, при продумывании зоны гардеробной - анализ личного образа жизни и бытовых потребностей. Количество вещей, тип одежды, включая сезонную, аксессуаров и обуви определяют конфигурацию гардеробной", - заявила эксперт.

Антелава отметила, что, если у хозяев много вещей, которые должны храниться вертикально, необходимо предусмотреть больше секций с высокой штангой. Если же преобладает повседневная одежда - важнее полки и выдвижные ящики.

Второй важный момент, по ее словам, - зонирование.

"Гардеробная должна быть разделена на функциональные блоки: верхняя одежда, повседневные вещи, обувь, аксессуары и так далее. Довольно распространенная ошибка - это хаотичное расположение вещей из разных категорий. Это не только усложняет их поиск, но и создает визуальный шум", - объяснила дизайнер.

По словам эксперта, также не стоит забывать, что верхние ярусы подходят для редко используемых вещей или сезонных. Средний уровень - зона ежедневного доступа, здесь должны находиться самые востребованные предметы. Нижние секции удобно отдать под хранение обуви.

"Я рекомендую уделить особое внимание встроенному освещению этого пространства. Даже идеально спроектированная гардеробная теряет свою функциональность при плохом свете. Советую сочетать общий мягкий свет с локальной встроенной подсветкой полок и штанг. Это не только удобно, но и добавляет интерьеру премиальности", - заключила специалист.


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