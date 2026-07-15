15 июля 2026

15 июля 2026 15:51

Найден способ защиты от болезней Альцгеймера и Паркинсона

Кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким количеством углеводов может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие результаты научных работ за последние 15 лет. Итоги обзора опубликованы в журнале Translational Neurodegeneration (TN), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые отмечают, что при многих возрастных заболеваниях мозга нервные клетки постепенно теряют способность эффективно использовать глюкозу в качестве источника энергии. Кетогенная диета позволяет организму перейти на использование жиров, при расщеплении которых образуются кетоновые тела - альтернативное топливо для мозга.

Согласно данным исследований, кетоны помогают поддерживать энергетический обмен в нервных клетках, снижают воспаление и окислительный стресс, а также активируют процессы удаления поврежденных клеточных структур и токсичных белков, накопление которых считается одной из причин развития нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, диета способна благоприятно влиять на состав кишечной микрофлоры, которая связана с работой нервной системы через ось "кишечник - мозг".

В клинических исследованиях пациенты с болезнью Альцгеймера демонстрировали улучшение памяти, повседневной активности и качества жизни, а у людей с болезнью Паркинсона отмечались повышение уровня энергии, уменьшение усталости и улучшение двигательных функций.


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