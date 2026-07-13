13 июля 2026

13 июля 2026 21:15

В Zara впервые за 40 лет сменится дизайнер женской коллекции

Дизайнер Zara Беатрис Падин покинула пост дизайнера женской коллекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Business of fashion.

Руководитель женского направления Zara Беатрис Падин ушла в отставку после более чем 40 лет работы в компании. На посту ее сменит Альфредо Ферро, нынешний директор испанской компании Zara Basic.

Беатрис Падин пришла в Inditex подростком в середине 1980-х годов и позже стала близким другом основателя Амансио Ортеги. Она была наставницей его дочери Марты Ортеги в преддверии ее назначения на пост председателя в 2021 году. Повышение Ортеги по службе ознаменовало смену поколений в компании. Zara перешла на более дорогую одежду и эксклюзивное сотрудничество с модельерами и фотографами.


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