13 июля 2026

13 июля 2026 10:07

Мед может защитить кожу от старения под действием солнца

Полифлорный мед способен защищать клетки кожи человека от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением, и замедлять процессы клеточного старения. К такому выводу пришли ученые из Университета Сассари (Италия).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Antioxidants.

Исследователи обработали клетки человеческой кожи слабым раствором полифлорного меда (из нектара разных растений одной местности), а затем подвергли их воздействию ультрафиолета. Оказалось, что такие клетки лучше сохраняли способность к делению и самообновлению по сравнению с необработанными образцами.

Авторы изучили три основных типа клеток кожи - стволовые клетки, фибробласты и кератиноциты. После воздействия УФ-излучения в клетках, предварительно обработанных медом, активнее работали гены, отвечающие за обновление тканей, а гены, связанные со старением, оставались подавленными.

Кроме того, мед усиливал антиоксидантную защиту клеток и снижал уровень оксида азота - вещества, концентрация которого повышается при клеточном повреждении. В фибробластах также восстанавливалась активность генов, отвечающих за синтез гиалуроновой кислоты и защитных белков, тогда как сигналы, запускающие гибель клеток, ослабевали.

По словам руководителя исследования Фикрийе Фульи Кавак из Университета Сассари, мед действует не на один конкретный механизм, а одновременно регулирует работу множества генов, связанных с восстановлением кожи.

Ученые отмечают, что полифлорный мед уже применяется в медицине для лечения ожогов и хронических ран благодаря антибактериальным и противовоспалительным свойствам. Новая работа показывает, что он также может стать перспективным компонентом средств против фотостарения.

При этом исследователи подчеркивают, что речь пока идет лишь о лабораторных экспериментах на клеточных культурах. Мед не заменяет солнцезащитные средства, а его эффективность еще предстоит подтвердить в клинических исследованиях на людях.

Сейчас ученые изучают, сохраняются ли обнаруженные эффекты в живой коже, а также разрабатывают материалы с контролируемым высвобождением активных компонентов меда для будущих дерматологических препаратов.


Просмотров: 103

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 2025 11:24

  • 3 645
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 2025 14:25

  • 3 652
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 6 032
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 8 063
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 6 192
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 872
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 5 449
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 5 673
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 6 071
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 6 535
Диета на гречке: из Греции — для грации!