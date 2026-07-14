14 июля 2026

14 июля 2026 09:26

Названы снижающие риск развития рака груди препараты

Препараты класса GLP-1, которые широко применяются для лечения диабета и снижения веса, могут быть связаны с более низким риском развития рака молочной железы. К такому выводу пришли исследователи из Университета Пенсильвании. Результаты были представлены на ежегодном конгрессе Американского общества клинической онкологии (ASCO), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали медицинские данные 111 646 женщин в возрасте от 45 до 80 лет с избыточным весом или ожирением. Из них более 15 тысяч получали препараты GLP-1, а остальные не использовали такие лекарства. Затем исследователи сравнили частоту новых случаев рака груди в обеих группах.

Оказалось, что у женщин, принимавших препараты GLP-1, вероятность развития рака молочной железы была примерно на 30 процентов ниже. Этот результат подтвердился как в общей выборке, так и после дополнительного подбора групп с учетом возраста, массы тела, диабета и других факторов, которые могли повлиять на результат.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь статистическую связь и пока не доказывает, что препараты напрямую защищают от рака. Однако ученые отмечают, что лекарства GLP-1 помогают снижать вес и уменьшают хроническое воспаление - два фактора, которые давно связывают с риском развития рака молочной железы.


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