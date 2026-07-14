Косметолог объяснила, зачем делать генетический тест красоты

Генетический тест красоты помогает понять на молекулярном уровне, какие врожденные особенности есть у организма, в том числе склонность к старению. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог и дерматолог клиники "Бьюти Лаунж" Александра Тюрина, передает Day.Az.

"Например, анализ показывает, насколько кожа склонна к раннему старению, как она реагирует на ультрафиолет, насколько активно вырабатывает коллаген, есть ли предрасположенность к пигментации, воспалениям или повышенной чувствительности. Главное отличие генетического теста от обычной диагностики кожи - в самом подходе. Генетический тест помогает увидеть индивидуальные особенности, которые заложены природой и будут сопровождать человека всю жизнь. Именно поэтому такие исследования все чаще используют для персонализированного ухода и профилактики возрастных изменений, а не только для решения уже проявившихся эстетических проблем", - рассказала эксперт.

По ее словам, в молодом возрасте тест подскажет, какие проблемы пациенту стоит профилактировать, а заодно поможет выстроить долгосрочную бьюти-стратегию.

"Если вы в условные 25 узнаете о предрасположенности к раннему фотостарению, снижению эластичности или повышенной чувствительности, то сможете направить уход на защиту задолго до появления видимых проблем. И речь не про теоретические советы, а про практические шаги: ежедневный SPF с ранних лет, корректный выбор антиоксидантов, бережный режим для склонной к воспалениям кожи. Согласитесь, проще и дешевле предотвратить потерю упругости и пигментацию, чем лечить последствия через годы", - рекомендовала она.

При этом Тюрина утверждает, что в зрелом возрасте уход за собой становится более практическим.

"Генетический анализ помогает понять, какие механизмы уже работают слабее - коллагеногенез, регенерация, склонность к гиперпигментации - и сфокусировать уход и процедуры на реальных дефицитах. Это особенно ценно, когда хочется перестать экспериментировать и перейти к доказанным стратегиям, которые дадут стойкий эффект", - заключила специалист.