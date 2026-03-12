Как выбрать лучший коврик для йоги и фитнеса – материал, толщина, стандарты

Журналисты проекта "Вкус жизни" изучили вопрос выбора коврика для йоги и выяснили, что эта, казалось бы, простая вещь напрямую влияет на комфорт, безопасность и удовольствие от занятий. Правильный коврик смягчает нагрузку на суставы, помогает сохранять равновесие и создает личное пространство для практики, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Материал - самые популярные варианты:

Натуральный каучук - экологичный, с отличным сцеплением, не скользит даже при интенсивной практике. Минусы: тяжелый, может иметь запах и не подходит людям с аллергией на латекс.

ПВХ - вариант для тех, кто не готов вкладываться серьезно: стоит недорого, служит долго, но есть нюансы. В потных ладонях начинает предательски скользить, а на свалке будет разлагаться столетиями. Для редких занятий пару раз в месяц - сойдет, для регулярной практики лучше поискать другое.

ТПЭ - компромисс, который устроит большинство. Легче каучука, природе вреда почти не наносит, сцепление с полом и телом отличное. В горячей йоге не поплывет, в динамике не подведет. Почти идеальный вариант по соотношению цена-качество.

Пробка - материал с характером. В ней не заведутся бактерии, весит мало, а чем больше потеешь, тем лучше она держит - намокая, становится липкой. Минус один: мягкости и амортизации у нее меньше, чем у резиновых собратьев.

Джут - для эстетов и защитников природы. Полностью натуральный, с приятной грубоватой текстурой, после использования отправится в компост без следа. Но расслабляться не стоит: для серьезных нагрузок он слабоват, только для спокойных, медитативных практик.

Толщина решает задачи

Если вы предпочитаете динамичную практику вроде виньясы или аштанги, где важна устойчивость, берите тонкий коврик - 3-4 миллиметра. Он не будет прогибаться под стопами и поможет держать баланс.

Для более мягких направлений, а также если беспокоят колени или локти, выбирайте среднюю толщину - 5-6 миллиметров, они дадут нужную амортизацию.

Начинающим или тем, кто планирует подолгу сидеть в медитации, подойдут самые толстые варианты - от 6 до 8 миллиметров. Но здесь есть подвох: в позах стоя ноги могут слегка проваливаться, и устойчивость пострадает.

Размер подбирайте по росту

Классический коврик 173 на 61 сантиметр подходит большинству людей среднего роста. Если вы выше 175 сантиметров, имеет смысл поискать удлиненные модели - в магазинах встречаются варианты до 183 и даже 213 сантиметров, чтобы ни голова, ни ноги не свисали на пол.

