Найден способ спрогнозировать инфаркт и инсульт задолго до начала

Международная группа исследователей из Питтсбургского университета создала первую комплексную базу данных генетических вариантов, которые определяют уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) - так называемого "плохого" холестерина. Этот показатель напрямую связан с риском инфаркта и инсульта. Результаты работы опубликованы в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

От состояния сосудов напрямую зависит здоровье сердца и мозга. По словам ученых, новая разработка позволяет заглянуть гораздо глубже - на уровень генетических причин. Ученые проанализировали около 17 тысяч мутаций, связанных с рецепторами ЛПНП, и систематизировали их влияние на способность организма контролировать уровень холестерина.

Созданная база данных делает возможным раннее прогнозирование сердечно-сосудистых заболеваний - задолго до появления клинических признаков и даже при нормальных анализах. Исследователи отметили, что внедрение этой системы увеличивает эффективность выявления наследственных форм гиперхолестеринемии в десять раз.

Разработку уже называют аналогом теста на мутации гена BRCA1, который используют для оценки риска рака груди. Как и в случае с онкологическим анализом, новая технология позволит врачам точнее определять людей, предрасположенных к повышенному уровню холестерина, и своевременно подбирать профилактику или лечение.

Исследователи отмечают, что, несмотря на значимость генетических факторов, образ жизни остается важнейшим элементом профилактики. Постепенный отказ от фастфуда и переход к сбалансированному питанию, по их словам, помогает поддерживать сосуды и сердце в норме. Здоровые привычки также снижают вероятность того, что наследственная предрасположенность приведет к болезни.