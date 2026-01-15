Развеян популярный миф о влиянии менопаузы на здоровье женщин

Женщины, у которых менопауза наступает до 45 лет, чаще сталкиваются с повышенным риском ишемической болезни сердца и инсульта. Однако новый масштабный анализ показал, что ни возраст наступления менопаузы, ни ее тип - естественный или хирургический - сами по себе не увеличивают риск развития диабета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Menopause.

Ранее считалось, что ранняя (40-45 лет) или преждевременная (до 40 лет) менопауза может способствовать развитию диабета 1-го или 2-го типа. Такая гипотеза основывалась на том, что в постменопаузе у женщин чаще наблюдаются увеличение жировой массы и инсулинорезистентность - известные факторы риска нарушений углеводного обмена.

Чтобы проверить это предположение, ученые проанализировали данные почти 147 тысяч женщин. Средний период наблюдения составил 14,5 года, а средний возраст участниц был около 60 лет, при этом 60% из них имели избыточную массу тела или ожирение. За время исследования диабет был диагностирован примерно у 4,5% женщин.

На первый взгляд, диабет действительно чаще выявлялся у тех, у кого менопауза наступила раньше: 5,2% против 4,2%. Однако после учета сопутствующих факторов - возраста, массы тела, образа жизни и приема лекарств - эта разница перестала быть статистически значимой. В многофакторном анализе ни возраст наступления менопаузы, ни её тип не были независимо связаны с риском развития диабета.

Зато четкая связь была выявлена с другими факторами. Диабет значительно чаще развивался у курящих женщин, при ожирении, низком потреблении овощей, приеме препаратов для снижения холестерина и высоком употреблении соли. По мнению авторов, именно эти факторы объясняют те "ложные" ассоциации, которые возникали в более простых статистических моделях.

"Хотя у женщин после менопаузы риск диабета действительно повышен, он, по-видимому, определяется не возрастом ее наступления, а сердечно-сосудистыми и поведенческими факторами", - пояснила доктор Стефани Фобион, медицинский директор The Menopause Society. По ее словам, это обнадеживающий вывод, поскольку образ жизни и факторы сердечно-сосудистого риска поддаются коррекции, в отличие от возраста наступления менопаузы.