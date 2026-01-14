14 января 2026

14 января 2026 11:17

Раскрыт сокращающий жизнь на несколько лет фактор

Сон менее семи часов в сутки сокращает жизнь сильнее, чем неправильное питание, сидячий образ жизни, одиночество и социально-экономический статус человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал психолог в области сна Эндрю Макхилл изданию Metro.

Макхилл вместе с коллегами провел исследование, продемонстрировавшее взаимосвязь между сном и продолжительностью жизни. "Мы всегда считали, что сон важен, но теперь подтвердили это. Людям следует стремиться к тому, чтобы спать от семи до девяти часов, если это возможно", - заявил специалист.

Психолог назвал сон не менее важным фактором, чем питание и активный образ жизни. По его словам, люди часто мало спят в течение продолжительного периода времени в надежде восполнить дефицит ночного отдыха в отпуске, и не подозревают, что такое поведение может реально сократить продолжительность жизни на несколько лет.


