Психолог дала советы по борьбе с бессонницей

бессонница часто связана с попыткой мозга сохранить контроль, особенно при тревоге или травматичном опыте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом заявила клинический психолог Лидия Иншина в беседе с агентством RuNews24.Ru.

В качестве основы она рекомендовала строгий режим сна, использование кровати только для отдыха, отказ от стимуляторов и тяжелой еды вечером, а также создание подходящих условий в спальне - тишины, темноты и прохлады.

Если заснуть не удается, эксперт советует сначала определить причину. При спокойном, но "пустом" бодрствовании помогает монотонная деятельность, легкий перекус или нейтральный звуковой фон. При тревоге и навязчивых мыслях эффективнее телесные и когнитивные техники: контрастная стимуляция, дыхание, концентрация на теле, счет, переключение внимания или фиксация тревожащей задачи на бумаге с переносом ее решения на утро.

Главное, по словам специалиста, - не усиливать проблему паникой. Даже если сон не приходит, спокойное лежание с закрытыми глазами дает организму частичное восстановление, а умение "отпускать контроль" со временем снижает частоту бессонных ночей.

В декабре Life.ru со ссылкой на экспертов писал, что бессонница стала обычной проблемой для жителей крупных городов, где стресс и постоянный информационный поток мешают нормальному отдыху. Одним из действенных способов расслабиться эксперты называют прогрессивную работу с мышцами. Психолог Кристина Морозова рассказала, что при бессоннице можно убедить себя, что спать сейчас не нужно. Она пояснила, что зачастую напряжение растет из-за самого факта бессонницы и попыток уснуть "во что бы то ни стало". В спальне лучше поддерживать 18-20 градусов и минимизировать шум и свет. Для этого помогут плотные шторы, маска или беруши, пишет сайт kp.ru.

Тогда же член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова рассказал, как заснуть за 10 минут. По ее словам, важно не стараться этого делать, потому что засыпание - процесс пассивный. Но можно дышать под счет или с участием диафрагмы, сообщает 360.ru. К техникам быстрого засыпания Гаврилова отнесла также аутотренинги и медитации, но предупредила, что они не сработают по щелчку пальца, нужно пользоваться ими на постоянной основе.