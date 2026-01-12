Названа подверженная фигуре skinny fat категория людей

Когда речь идет о фигуре типа "skinny fat", можно представить человека, который на вид худой, вес у него нормальный или даже низкий, но при этом тело выглядит мягким, живот выпирает, а кожа дряблая, рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба "Лапино Фитнес" Юрий Брабечан.

Как передает Day.Az, своим мнением он поделился в разговоре с "Лентой.ру".

Эксперт объяснил, что причины такого телосложения в первую очередь кроются в недостаточной активности, особенно в отсутствии силовых тренировок. По его словам, без работы с нагрузкой мышцы постепенно атрофируются, и тело теряет свою подтянутость. Вместо этого, даже если вес остается низким, жировые отложения начинают накапливаться, особенно в области живота.

"При этом люди, страдающие от skinny fat, часто придерживаются строгих диет, где они резко сокращают калории и часто исключают из рациона определенные продукты, что также негативно сказывается на мышечной массе. Когда организм недополучает необходимых для роста мышц питательных веществ, он начинает разрушать их, чтобы компенсировать дефицит энергии", - рассказал собеседник "Ленты.ру".

Эксперт добавил, что проблемой также становится нехватка белка, который играет важную роль в восстановлении и поддержке мышечной массы. По его словам, мышцы просто не восстанавливаются, а прогресс в тренировках становится невозможным. Кроме того, хронический стресс и недосып также способствуют накоплению жира, особенно в области живота, добавил тренер.

"Даже если человек не выглядит полным, его фигура кажется рыхлой, а живот выпирает. При отсутствии мышц осанка страдает, появляется сутулость, могут возникать боли в спине. Энергии и сил тоже не хватает, постоянно ощущается усталость, вялость. Помимо этого, такие люди часто сталкиваются с проблемой набора веса после любой диеты, потому что их обмен веществ замедлен", - объяснил Брабечан.